13.04.2020 14:10 Magier stellt Masken-Rebellen im Supermarkt

Ohne Maske im Supermarkt, Strafe dafür gab es keine. Bild: privat

In einem Supermarkt im dritten Bezirk in Wien sprach Magier Tony Rei einen maskenresistenten Wiederholungstäter an, der zeigte ihm die "Kopf-ab-Geste". Supermarkt und Polizei konnte laut Zauberer nichts tun.