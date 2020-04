Dürfen wir heuer nur mit "Zeit-Limit" baden?

Gestern 18 Grad, heute 20 Grad! Es wird wärmer – und wir Oberösterreicher fragen uns: Wird das heuer noch was mit den Freibädern? Die Antwort: Ja, aber …

Traditionell sperren die Freibäder am 1. Mai auf. Aber zumindest das ist jetzt schon fix: Damit wird's heuer nix!"Der Bäderstart wird nicht stattfinden können", das konnte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) schon einmal gesichert sagen, als wir ihn gestern darauf ansprachen, ob es heuer mit den Freibädern gar nichts mehr wird.Was danach kommt, das macht Luger davon abhängig, welche Regelungen bzw. Beschränkungen von der Bundesregierung kommen. "Die Schwimmbäder sind ja hygienetechnisch gesehen ein hochsensibler Bereich", so Luger.Was er sich aber vorstellen kann, um den Sicherheitsabstand einzuhalten, ist: Dass nur eine begrenzte Anzahl an Badegästen ins Becken dürfen. "Und das dann halt auch nur für eine begrenzte Zeit, z.B. zehn Minuten. Und danach kommen die nächsten", so Luger. Kontrolliert werden soll das dann vom Linz-AG-Personal.Von der Wiener Idee, die Bäder aufzusperren, aber mit Schwimmverbot (sodass nur die Liegewiesen genützt werden können), hält Luger nichts. "Wien hat weniger öffentliche Liege- und Grünflächen, da macht es vielleicht Sinn. Bei uns gibt's aber die Donaulände, den Pleschinger oder den Pichlinger See, wo man in der Sonne liegen kann. Dafür müssen wir dann nicht extra die Bäder aufsperren."Und was ist, wenn bis Juli gar nicht aufgesperrt wird? Lohnt es sich dann überhaupt noch, im August für ein paar Wochen aufzusperren? "Es wird heuer vieles geben, was sich nicht mehr lohnt – aus ökonomischer Sicht. Aber das steht nicht im Vordergrund. Wenn wir dürfen, sperren wir auf. Und wenn es erst im August ist", verspricht Luger.Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook