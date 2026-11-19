i Verchromter Duschkopf mit Sprühdüsen pixabay.com Besser als Essig Duschkopf entkalken: Dieses Hausmittel hilft Wenn der Wasserstrahl schwächelt, ist oft Kalk schuld. Ein simples Hausmittel ist dabei deutlich wirksamer als Essig oder Natron. Von Technik Heute 19.11.2026, 09:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwacher Wasserstrahl kann die tägliche Dusche schnell zur Geduldsprobe machen. Schuld sind häufig Kalkablagerungen, die sich unbemerkt in den feinen Düsen des Duschkopfes ansammeln und diese verstopfen.

Viele greifen in solchen Fällen zu Essig oder Natron. Doch es gibt ein anderes Hausmittel, das selbst hartnäckige Ablagerungen zuverlässig entfernen kann: Zitronensäure.

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Wie chip.de unter Berufung auf das französische Fachmagazin "Linternaute" berichtet, ist Zitronensäure die wirksamere Alternative. Für die Reinigung werden zwei bis drei Esslöffel Zitronensäure in warmem Wasser aufgelöst.

So funktioniert die Reinigung

Lässt sich der Duschkopf abschrauben, wird er einfach in die Lösung gelegt. Dort sollte er für 30 bis 60 Minuten einweichen. Anschließend wird er gründlich mit klarem Wasser abgespült.

Bei fest installierten Modellen gibt es einen praktischen Trick: Die Zitronensäurelösung wird in einen stabilen Plastikbeutel gefüllt und dieser um den Duschkopf befestigt. Die Düsen sollten dabei vollständig von der Flüssigkeit bedeckt sein.

Warum Essig keine gute Idee ist

Essig mag zwar ein bewährtes Hausmittel sein, kann aber die Dichtungen des Duschkopfes angreifen und so langfristig Schäden verursachen. Zitronensäure ist hier deutlich schonender.

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Ein verkalkter Duschkopf beeinträchtigt übrigens nicht nur das Duscherlebnis. Er erhöht auch den Wasser- und Energieverbrauch. Wer regelmäßig entkalkt, verlängert die Lebensdauer der Brause und spart langfristig Kosten.