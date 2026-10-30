i Duschkopf unter Wasser pixabay.com Vergiss Essig und Natron Duschkopf verkalkt? Dieses Hausmittel hilft Ein schwacher Wasserstrahl beim Duschen nervt. Schuld ist oft Kalk in den Düsen. Ein simples Hausmittel wirkt besser als bekannte Klassiker. Von Technik Heute 30.10.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn das Wasser nur noch tröpfelt statt kräftig aus dem Duschkopf zu strömen, sind meistens Kalkablagerungen der Grund. Die feinen Düsen verstopfen mit der Zeit, vor allem in Gegenden mit hartem Wasser.

Viele greifen dann zu Essig oder Natron - doch diese beliebten Hausmittel sind nicht immer die beste Wahl. Es gibt eine effektivere Alternative, die hartnäckige Ablagerungen zuverlässig beseitigt.

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Zitronensäure ist der Geheimtipp

Wie es bei Chip.de unter Berufung auf das französische Fachmagazin Linternaute heißt, ist Zitronensäure die wirksamere Lösung gegen Kalk. Für die Reinigung werden zwei bis drei Esslöffel Zitronensäure in warmem Wasser aufgelöst.

Der abgeschraubte Duschkopf sollte dann für 30 bis 60 Minuten in der Lösung einweichen. Anschließend einfach gründlich mit klarem Wasser abspülen - und der Wasserstrahl ist wieder wie neu.

Trick für fest montierte Modelle

Lässt sich dein Duschkopf nicht abschrauben, gibt es einen einfachen Trick: Die Zitronensäure-Lösung wird in einen stabilen Plastikbeutel gefüllt. Diesen befestigst du dann so um den Duschkopf, dass die Düsen vollständig bedeckt sind.

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Nach einer halben bis ganzen Stunde Einwirkzeit wird der Beutel entfernt und der Duschkopf abgespült. Das Ergebnis: freie Düsen und wieder voller Wasserdruck.