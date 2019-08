"The Rock" verdient in Hollywood am meisten

Laut dem "Forbes"-Magazin kassierte in den vergangenen 12 Monaten kein anderer Schauspieler so viel wie Dwayne Johnson.

Von Juni 2018 bis Mai 2019 berechnet das "Forbes"-Magazin die Einkünfte der Schauspiel-Elite Hollywoods. Und in diesesm Zeitraum beliefen sich die Einnahmen von Dwayne "The Rock" Johnson auf sagenhafte 80,7 Millionen Euro. Nach 2016 führt der ehemalige Profi-Wrestler das "Forbes"-Ranking zum zweiten Mal an. Momentan ist der 47-Jährige gemeinsam mit Jason Statham inim Kino zu sehen.Auch privat durfte Johnson erst vor wenigen Tagen ein Highlight erleben. Er und seineAuf Platz zwei folgt der australische Schauspieler Chris Hemsworth (36), mit rund 70 Millionen Euro gar nicht so weit abgeschlagen. Das Stockerl komplett macht Robert Downey Jr. auf Rang drei. Er kommt auf ein Jahreseinkommen von "nur" 59,6 Millonen Euro. Die beiden dürften den Großteil ihres Verdienstes dem Erfolg von "Avengers: Endgame" zu verdanken haben.(baf )