E-Autos dürfen in Linz nicht mehr gratis parken

E-Autos sind künftig in Kurzparkzonen wieder kostenpflichtig.

Ende eines Privilegs: In Linz müssen Besitzer von E-Autos ab September in den städtischen Kurzparkzonen zahlen. Bisher war dies nicht der Fall.

Seit Sommer 2017 waren Elektroautos in Linz von den Parkgebühren (kein Dauerparken) in den Kurzparkzonen-Gebühren befreit.Dieses Pilotprojekt war auf eine Dauer von zwei Jahren ausgelegt. Man wollte damit einen Anreiz zum Umstieg auf die Elektromobilität schaffen.Bei Einführung des Gratisparkens für E-Autos zählte man 17 parkende E-Autos pro Tag, Anfang des Jahres 2019 waren es 100, im Mai 2019 immerhin schon 130.Nun läuft das Projekt aus, weil es vom Linzer Gemeinderat nicht verlängert wurde. Ab 1. September dieses Jahres ist damit das Parken für E-Autos auf gebührenpflichtigen Kurzparkplätzen in Linz wieder kostenpflichtig."Da der Bund die Käufer von E-Autos unterstützt, wäre eine Fortführung des Gratisparkens eine Mehrfachförderung", begründet der für Abgaben und Steuern zuständige Referent Stadtrat Michael Raml (FPÖ) das Auslaufen des Pilotprojekts.(gs)