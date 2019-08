Vor 1 h E-Biker ohne Beleuchtung von PKW erfasst - tot

Die Rettungskräfte des Roten Kreuzes und ein Notarzt versuchten den 68-Jährigen zu reanimieren. Dieser erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen (Symbolbild). Bild: Kein Anbieter/iStock

Am Montag ereignete sich in Pölfing-Brunn (Deutschlandsberg) ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein Radfahrer starb bei einer Kollision mit einem PKW.