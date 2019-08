EA kündigt magische "Die Sims 4"-Erweiterung an

Seit fünf Jahren beglückt uns EA immer wieder mit frischen Inhalten zu "Die Sims 4". Am 10. September erscheint nun das Gameplay-Pack "Reich der Magie".

Willkommen in Glimmerbrook

Magische Begleiter

Obwohl der Publisher Electronic Arts bei seiner erfolgreichen Die Sims-Reihe immer wieder auf Ableger der vorangegangenen Teile zurückgreift, scheint Reich der Magie sehr viel Neues zu beinhalten.Das Gameplay-Pack beinhaltet eine neue Nachbarschaft namens Glimmerbrook, in der eure Sims in die Welt des Übernatürlichen eintauchen können. Die ländlich wirkende Kleinstadt beherbergt nämlich ein geheimes Portal, mit dem deine Sims die Mysterien der magischen, schwebenden Welt entdecken können.Mit Zaubersprüchen, Zaubertränken und Zauberstäben können deine Sims die Grundlagen der Magie erlernen und sich stolz einen Zauberer oder eine Hexe nennen. Außerdem müssen deine Sims ein Quest bestreiten, um zum vollkommenen Magier zu werden. Die erlernten Zaubersprüche lassen sich dann auch gut für eigennützige Vorhaben verwenden.Hol dir deinen ganz persönlichen Begleiter, der auch zum Schutz deiner magiekundigen Sims dient. Drachen, Feen oder andere Zauberwesen, die zur Persönlichkeit deiner Sims passen, können hier ein Auge auf deine virtuellen Menschen werfen.Als magischer Sims dürfen aber auch die richtigen Outfits nicht fehlen, die hier im Stil von Harry Potter und Co. zu finden sind. Lange Mäntel, altertümlich wirkende Kleider und mit Sternenstaub übersäte Strumpfhosen warten hier auf deine Sims. Mit Zauberstäben und Besen kannst du den magischen Look vervollständigen.Das Erweiterungspack erscheint am 10. September als digitaler Download für PC. (rhe)