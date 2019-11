Echt? Diese Berufe haben den meisten Sex

Für die Studie eines britischen Sextoy-Herstellers wurden 2.000 Männer und Frauen als verschiedenen Branchen zu ihrem Sexleben interviewt.

Juristen spielen Orgasmen vor

Der britische Sexspielzeug-Hersteller Lelo hat 2.000 Männer und Frauen für seine Studie befragt. Das Ergebnis ist eindeutig: Landwirte haben mehr Sex als alle anderen Berufe!Diese Berufsgruppe lag mit 33 Prozent und mit der Angabe, mindestens einmal am Tag Sex zu haben, vor allen anderen.Hier kannst du dich durch die Top 5-Berufe mit dem meisten Sex durchklicken:Schlusslichter der Studie sind - in England und Irland - übrigens Journalisten. Sie haben angeblich im Durchschnitt nur rund einmal im Monat Sex. Außerdem zeigt die Studie, dass Juristen im Schlafzimmer nur sehr schwer zufriedenzustellen sind. Denn mehr als ein Viertel gibt an, dass sie den Höhepunkt beim Sex so gut wie immer vorspielen.