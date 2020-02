Ehemann mit heißem Öl übergossen: Einweisung

Eine Kosovarin (55) hatte im September ihren schlafenden Ehemann mit heißem Speiseöl übergossen, er überlebte, sie musste vor Gericht.

Schwere Verbrennungen hatte ein Mann Mitte September in Berndorf (Baden) erlitten: Während er schlief, erhitzte seine Gattin (55) Öl, nahm den Topf mit rund einem halben Liter der kochenden Flüssigkeit und übergoss ihren Gatten. Doch just in dieser Sekunde wurde der 60-Jährige munter, konnte den Angriff teilweise abwehren und damit noch Schlimmeres verhindern. Dennoch erlitt der Mann schwere Verletzungen, musste in eine Spezialklinik nach Graz ( "Heute" berichtete ).Beim Prozess am Donnerstag in Wr. Neustadt meinte die psychisch kranke 55-Jährige, dass sie geglaubt hätte, ihr Mann wolle sie abstechen. Die an paranoider Schizophrenie leidende Frau hätte eigentlich in ein Heim gehört.Aber: Sie hat keinen dauerhaften Aufenthaltstitel, obwohl sie seit 20 Jahren in Österreich lebt. Seit rund 18 Jahren dürfte die Erkrankung bekannt sein. Und wenn die 55-Jährige ihre Tabletten nicht nahm, ging es ihr schlecht. Der Gatte im Zeugenstand zeigte dem Richter die Brandwunden.Die Frau war laut Gutachter nicht zurechnungsfähig, wurde daher in eine Anstalt eingewiesen (nicht rechtskräftig).