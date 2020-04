Ehepaar stirbt innerhalb weniger Tage an Corona

Vergangenen Freitag verstarb ein 94-Jähriger im Krankenhaus St. Josef in Braunau an Corona. Am selben Tag kam dessen Frau (85) ins Spital - auch sie verstarb nun an CoVid19

Es ist ein Szenario, das an Traurigkeit kaum zu Übertreffen ist. Erst vor wenigen Tagen gab das Krankenhaus St. Josef in Braunau bekannt, dass am Freitag ein 94-Jähriger an Corona verstorben war.Der Mann hatte Vorerkrankungen. Es war dies der erste CoVid19-Todesfall im Bezirk Braunau.Am Montag soll nun auch dessen 85-jährige Gattin gestorben sein. Auch sie hatte den Corona-Virus. Die Frau war noch am Freitag – an jenem Tag an dem auch ihr Mann verstorben war – ebenfalls stationär im Spital aufgenommen worden.Der tragische Tod des alten Liebespaares ist Stadtgespräch in Braunau. Auch die 85-Jährige hatte einige Vorerkrankungen.Die letzten Entwicklungen in Oberösterreich (Stand 1.4, 8 Uhr) liest du >>hier nach.