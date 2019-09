Eierspeisburg stürzte ein: Rennbahnstraße gesperrt

Die Eierspeisburg am Dienstagmorgen. Bild: Martin Koutny

In St. Pölten begann der Abriss der Eierspeisburg, ein Teil des Gebäudes stürzte jetzt allerdings aus ungeklärter Ursache selbständig zusammen.

In St. Pölten wird die Eierspeisburg (ihren Namen hatte das Mehrparteienhaus im Volksmund wegen der auffällig gelben Farbe) an der Ecke Wiener Straße/Rennbahnstraße abgerissen. Dabei kam es am Montag gegen 19 Uhr zu einem Zwischenfall: Ein Teil des Gebäudes stürzte aus ungeklärter Ursache zusammen. Verletzt wurde niemand.



Obwohl das mit dem Abbruch beauftragte Unternehmen gerade erst mit den Arbeiten begonnen hat, stürzte ein Teil des nördlich gelegenen Gebäudetraktes im Innenhof selbständig ein. Das führte zu einer beträchtlichen Staubentwicklung. Als Sofortmaßnahme wurde die Rennbahnstraße, die während der Abrissarbeiten eigentlich einspurig befahrbar hätte bleiben sollen, aus Sicherheitsgründen gesperrt.



Die Rennbahnstraße wird in diesem Bereich nun voraussichtlich zwei Wochen gesperrt bleiben. Beim Abbruch der Gebäudeteile am Kardinal-Franz-König-Platz wird dann auch die Wiener Straße sicherheitshalber gesperrt. Es ist geplant, die Arbeiten in den Nachtstunden und am Wochenende durchzuführen, um die Verkehrsbehinderungen gering zu halten. Autofahrern wird seitens der Stadt empfohlen, den Bereich zu meiden, weil Staus zu erwarten sind.