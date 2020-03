Eierwurf bei Sellner-Rede; Polizei räumt Blockade

Die rechtsextremen "Identitären" hielten am Samstag eine Kundgebung am Stubentor ab. Dort gab es eine Sitzblockade, anschließend flogen Eier auf die Rechtsextremen.

Nach einer kaum besuchten Kundgebung vor der griechischen Botschaft in der Argentinierstraße in Wien-Wieden wollten die rechtsextremen "Identitären" am Luegerplatz eine weitere Kundgebung abhalten. Das Dutzend an Rechtsextremen rund um "Identitären"-Chef Martin Sellner wurde dabei aber von Hunderten Gegendemonstranten blockiert.Vor dem Lueger-Denkmal hatten Gegendemonstranten eine Sitzblockade errichtet. Die Polizei musste die Sitzblockade mit auflösen und die Blockierer vom Luegerplatz wegtragen.Anschließend konnte "Identitären"-Chef Sellner seine Rede am Lueger-Denkmal halten. Dabei flogen aus der Menge der Gegendemonstranten Eier auf die Rechtsextremen. Die Polizei vergrößerte daraufhin den Sicherheitsbereich, es kam zu vorübergehenden Festnahmen.Zuvor gab es eine rechtsextreme Attacke auf einen Infostand der Sozialistischen Jugend (SJ) am Karlsplatz. Dabei kam es auch zum Einsatz von Pfefferspray. Ein "Identitärer" wurde vorübergehend festgenommen.