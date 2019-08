Einbrecher flüchten – Alarmfahndung in Bleiberg

Die Polizei ist auch mit einem Hubschrauber auf der Suche nach den Flüchtigen. Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com/APA

Am Sonntagmorgen kam es in Bleiburg zu einem Einbruch in ein Geschäft. Polizisten konnten die mutmaßlichen Täter flüchten sehen. Die Fahndung läuft.