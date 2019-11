Einbruch bei gleich zwei Bürgermeistern

Einbrecher suchten die Häuser von zwei Bürgermeistern in Zistersdorf und Ringelsdorf (beide Bezirk Gänserndorf) auf.

Coup in Ringelsdorf (Bezirk Gänserndorf): Unbekannte verschafften sich Zugang zum Haus von Ortschef Peter Schalduek (SP) und schleiften einen rund 200 Kilo schweren Tresor über Stufen vom Keller ins Erdgeschoß.Mit einer Rodel wurde der Safe laut „NÖN" durch den Garten zum Fluchtauto gehievt. Den leeren Tresor fand Schaludek später in einem Windschutzgürtel bei Angern. Die Täter erbeuteten Bargeld und Gold. Der Schaden dürfte großteils durch die Versicherung gedeckt sein.Einen Schreckmoment gab es auch in Zistersdorf im Haus von Bürgermeister Helmut Doschek (VP): „Meine Frau überraschte einen Einbrecher und schlug ihn in die Flucht", so Doschek (im Brotberuf Polizist) zur „NÖN" – er selbst war nicht daheim.