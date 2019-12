Einbruch bei Optiker: Sogar Christbaumschmuck weg

In der Nacht auf Mittwoch wurde mit Brachialgewalt bei einem Optiker in Heidenreichstein eingebrochen, der Schaden ist groß.

Zuerst dürften sie versucht haben, die Eingangstüre aufzusprengen, dann legten die Einbrecher den Strom lahm, um im Stadtzentrum von Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) über die doch etwas fragilere Schaufensterscheibe in einen Optikerbetrieb einzubrechen.Aus dem Inneren des Geschäfts, das auch Uhren und Schmuck verkauft, nahmen die Diebe so gut wie alles mit, das sie in die Finger bekamen. Sogar Teile des Schmucks am Christbaum, der in der Filiale stand, sackten sie ein.Sowohl Beute als auch der angerichtete Sachschaden sind beträchtlich. Erhebungen und Ermittlungen der Polizei laufen. In derselben Nacht wurde auch in die Werkstätte eines Betriebs in Schrems-Kottinghörmanns eingebrochen. Zwei Handkassen mit Bargeld verschwanden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen gibt, ist noch unklar.