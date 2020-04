Einbrecher trank Beute: 2,3 Promille bei Festnahme

Seine hochprozentige Beute aus einem Supermarkt-Einbruch ließ sich ein Tscheche sogleich die Kehle runterlaufen - bei der Festnahme hatte er 2,34 Promille.

Zu früh gefreut hat sich wohl ein Dieb im Ortsgebiet Drasenhofen (Bezirk Mistelbach). Ein zunächst unbekannter Täter hatte am Wochenende in einen Supermarkt in Drasenhofen eingebrochen. Er schlug die Glasscheibe der Eingangstüre mit einem Pflasterstein ein, und stahl aus dem Geschäft Spirituosen und Fruchtsaft.Der Einbruch am Samstagnachmittag wurde aber sofort gemeldet und sogleich mit der Fahndung nach dem Täter gestartet. Durch Hinweise aus der Bevölkerung konnte bereits wenige Stunden später ein 29-jähriger Mann aus Tschechien ausgeforscht und vorläufig festgenommen werden. Der Mann dürfte das gestohlene Gut direkt konsumiert haben, denn bei der Festnahme wurden stolze 2,34 Promille gemessen. Der Verdächtige zeigte sich geständig und wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.