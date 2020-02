Einsatzübung in Wien von Rettung und Feuerwehr

In Wien-Leopoldstadt findet am Freitag eine Einsatzübung der Berufsrettung, gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr und Polizei statt.

Einsatzübung in Wien-Leopoldstadt

Am Freitag erreichten mehrere Fotos und Videos von-Leserreporter die Redaktion. Darauf zu sehen: Ein großer Rettungseinsatz beim Freudplatz in Wien-Leopoldstadt. Mehrere Katastrophenzüge, Notärzte, Rettungswägen und Feuerwehrfahrzeuge standen mit Blaulicht bei der Sigmund Freud Universität.fragte bei der Wiener Berufsrettung nach, was es mit dem großen Einsatz auf sich hat. "Derzeit finden beim Freudplatz Einsatzübungen zusammen mit der Berufsfeuerwehr statt", bestätigt Pressesprecherin Corina Had.Bei den Übungen sind auch Notärzte vor Ort, die für den Ernstfall trainieren. Dabei werden verschiedene Szenarien durchgeführt, unter anderem auch die Blutstillung bei schwer verletzten Patienten. Augenzeugen zufolge sollen auch Spezialeinheiten der Polizei vor Ort gewesen sein. Die Übungen werden laut Corina Had voraussichtlich bis etwa 17 Uhr andauern.