Eis als Dankeschön für das Klinik-Personal in Tulln

Ein zart-schmelzender Dank ging an das geforderte Personal des Landesklinikums in Tulln. Familie Battistin vom Eissalon "Gelato Battistin" brachte die Sonderlieferung selbst vorbei.

Die süße Art, Danke zu sagen: Familie Battistin betreibt seit vielen Jahren einen Eissalon in Tulln. Mit einer Speziallieferung für das gesamte Personal des Tullner Krankenhauses, zeigten die Battistinis ihre Wertschätzung für die Arbeit, die in diesen schweren Zeiten geleistet wird.Ärzte und Pflegepersonal sind in der derzeitigen Corona-Krise besonders gefordert und deshalb die Helden der warmherzigen Eissalon-Betreiber. "Wir wollten einfach mal Danke sagen. Was Pflegepersonal, Ärzte, das gesamte Krankenhauspersonal gerade in Zeiten wie diesen leisten, ist bewundernswert. Deswegen möchten wir ihnen mit einer süßen Erfrischung Freude bereiten", so Familie Battistin bei der Übergabe.Diese erfolgte selbstverständlich mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Die Mitarbeiter freuten sich sichtlich über die köstliche Aufmerksamkeit.