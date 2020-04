Heiß auf Eis? Diese Salons liefern jetzt nach Hause

Die Temperaturen steigen, die Lust auf gutes Eis auch: Immer mehr Wiener Eissalons setzen daher jetzt auf Abhol- und Lieferservice. "Heute" hat den Überblick.

Das Geschäft mit dem Gefrorenem liegt trotz der Coronavirus-Maßnahmen derzeit nicht ganz auf Eis. Viele Salons bieten ihren Kunden nun gefrorene Köstlichkeiten auf Bestellung bei Abholstationen an - oder liefern direkt nach Hause."Viele unserer Kunden haben uns gefragt, ob sie unser Eis nicht auch während der Corona-Maßnahmen beziehen können. Da ist bei uns die Idee entstanden, unser Gelato auszuliefern", erzählt Lisa Leone, die gemeinsam mit ihrem Mann Giorgio den Eissalon " Leones Gelato " in der Lange Gasse 78 (Josefstadt) führt.Jeden Tag gibt es zwölf frisch gemachte Sorten: "Unser Fokus liegt auf klassischen Sorten wie Schokolade, Nocciola, Fior di Latte und Limone. Unsere Sorbets, die wir aus frischen Früchten machen, sind natürlich milchfrei. Und wir haben richtig gute vegane Cremesorten wie Kokos und Dunkle Schoko", so Lisa Leone.Eine 0,5-Liter-Box mit vier Eissorten kostet 10,50 Euro, eine Ein-Liter-Box mit sechs Sorten 18,50 Euro. Mindestbestellwert ist 18,50 Euro, die Liefergebühr beträgt 4,50 Euro (ab 37 Euro gratis). Auf Wunsch gibt's auch Stanitzeln (0,30 Euro/Stück) dazu.Mit dem Fahrrad werden die Bezirke 1 bis 9, 12, 15, 16, 18 und 20 beliefert. Die Bezirke 2, 14, 17 und 19 nur auf Anfrage – bei mindestens sechs Bestellungen aus einem dieser Bezirke wird ein gesammelter Liefertermin vereinbart. Bestellt werden kann bis 21 Uhr, die Lieferung erfolgt am nächsten Tag zwischen 10 und 18 Uhr. Zudem gibt es in der Wickenburggasse 23 eine Abholstation, dort kann das Eis täglich zwischen 12 und 15 Uhr kontaktlos mitgenommen werden. Bestellschluss ist per E-Mail um 11 Uhr am gleichen Tag.Gratis (Mindestbestellwert: 25 Euro) und kontaktlos liefert der Eis-Greissler . Verfügbar sind 18 Bioeis-Sorten, darunter Grießschmarren, Graumohn und Alpenkaramell. Erfolgt die Bestellung bis Montag, 11 Uhr, wird Dienstag geliefert. Erfolgt die Bestellung bis Donnerstag, 11 Uhr, wird Freitag oder Samstag geliefert. Die 0,5-Liter-Box mit maximal vier Sorten kommt auf elf Euro, die Ein-Liter-Box mit maximal sechs Sorten auf 19 Euro und eine Eis-Waffel auf zwei Euro.Auf außergewöhnliche Sorten wie Arabian Nights (Cardamom-Eis mit Dattel- und Schokofudge-Sauce sowie gehackten Pistazien), Döblinger Kirsche (Kirschcreme-Eis mit Browniestücken und Rum-Kirschsauce) oder Maple Pecan (Haselnuss-Eis mit Ahornsirup und Pecan-Nüssen), ist " Veganista " spezialisiert. Für die kleine Eis-Box mit sechs Sorten werden zehn Euro, für die große mit acht Sorten 19 Euro und für die XL-Box mit zehn Eis-Sorten 27 Euro verrechnet. Ausgeliefert wird täglich von 9 bis 20 Uhr in ganz Wien, Mindestbestellsumme ist 20 Euro plus fünf Euro Liefergebühr. Das Eis kann auch abgeholt werden (Mindestbestellwert: 20 Euro).Viele Eissalons haben allerdings nicht die Kapazitäten, in ganz Wien auszuliefern und beschränken sich daher auf den eigenen Bezirk. So bietet etwa in Ottakring der " Eissalon Mauß " einen Bestellservice an. Wieberichtete, wollte der Salon (ist auch eine Konditorei) trotz Corona öffnen , die Behörden machten dem Plan jedoch einen Strich durch die Rechnung."Wir legen den Fokus derzeit auf Bestellung mit Abholung. Wir beliefern nur Kunden, die nicht außer Haus können wie etwa Pensionisten", erklärt Chefin Margit Mauß. Zur Auswahl stehen 19 Sorten, zu den Rennern zählen derzeit Cookie, Heidelbeer-Mascarpone, Sanddorn-Holunder, Erdbeer-Rahm und Marzipan-Mandel.Die Ein-Liter-Box mit sechs Sorten wird um 12,50 Euro, die 1,5-Liter-Box mit acht Sorten um 17,60 Euro und die Zwei-Liter-Box mit ebenfalls acht Sorten um 22,30 Euro offeriert. Zusätzlich gibt es hausgemachte Saucen (2,80 Euro) und Eis-Waffeln (1,80 Euro). Die Eisboxen können direkt in der Thaliastraße 155 abgeholt werden. Sie werden dem Kunden über eine Durchreiche übergeben, im Gegenzug hält dieser das Bargeld (möglichst genau) bereit. "Wir sind mit der Nachfrage zufrieden, das Geschäft läuft relativ gut", so Mauß. Wer nicht außer Haus kann: Die Zustellgebühr beträgt drei Euro, ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro ist die Lieferung gratis.Bezirksweit bekannt für sein geschmackintensives Eis (vor allem die Fruchtsorten!) ist " Anton's Tafel " in der Hietzinger Hauptstraße 174 (Hietzing). "Wir verarbeiten nur vollreife Früchte sowie Bio-Heumilch und geben so wenig Zucker wie möglich dazu. Bei uns gibt es keine Konservierungs- und Farbstoffe, Geschmacksverstärker oder Sirups", erklärt Irina Rusnak, die den Salon gemeinsam mit Ehemann Anton betreibt.Derzeit werden 13 Sorbet- und Milch-Eissorten angeboten, die 0,5-Liter-Box mit sechs Sorten kostet zehn Euro, die Ein-Liter-Box mit acht bis zehn Sorten 20 Euro. Täglich kann bis 12 Uhr per E-Mail bestellt werden (Mindestbestellwert: zehn Euro), die Boxen werden dann im ganzen 13. Bezirk zwischen 12 und 15 Uhr gratis ausgeliefert. Bezahlt wird anschließend per Überweisung.