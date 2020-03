Eissalon wollte trotz Corona öffnen – daher platzte Plan

Verwirrung in einer Wiener Konditorei – laut Wirtschaftskammer könnte der Eissalon Mauß den eingeschränkten Verkauf starten, die Behörden sehen es anders.

16 Grad und Kaiserwetter – es wäre der ideale Zeitpunkt, die Eissaison in Ottakring nach den Corona-Sperren ein zweites Mal einzuläuten. Dazu wird es nun nicht kommen: Der Eissalon Mauß, der nach Rücksprache mit der Wirtschaftskammer am Samstag als Konditorei den eingeschränkten Verkauf wiederaufnehmen wollte, bleibt geschlossen.Der Grund: Wie "Heute" berichtete , herrscht bei den Behörden eine andere Rechtsauffassung, die Angelegenheit scheint verworren. Im Interviewerklärt Besitzerin Margit Mauß, die das Unternehmen in zweiter Generation leitet, welche Maßnahmen ergriffen wurden und wie die aktuelle Krise die Branche trifft.