Deshalb essen jetzt alle Eischnee

Wir verraten, was hinter dem neuen Food-Trend steckt und ob dieser wirklich so gesund ist, wie versprochen wird.

Das steckt hinter dem Protein-Snack

Einfach und schnell: So wird Eiweiß-Fluff zubereitet

Wie gesund ist rohes Eiweiß wirklich?

Wenig Kalorien, maximaler Proteingehalt: Eiweiß-Fluff ist der neue Lieblingssnack unter Fitness-Gurus, denn dieser soll schöne Muskeln zaubern und beim Abnehmen helfen.Da der neue Food-Trend in erster Linie nur aus Eiweiß besteht, enthält er natürlich wenig Kalorien. Die große Menge an Eiweiß hält hingegen lange satt und beugt Heißhunger-Attacken vor. Und das Beste: Es braucht dafür keine komplizierten Rezepte oder teure Nahrungsmittel.Tatsächlich handelt es sich bei dem Eiweiß-Fluff schlichtweg um steifgeschlagenes Eiklar - das am Ende eine herrlich fluffige Masse wird. Bei uns auch bekannt als Eischnee!Wie so manche Küchenfee oder Naschkatze aus Omas und Mamas Rührschüssel bereits weiß, schmeckt Eischnee nach nichts. Dafür haben 100 Gramm reines "Fluff" aber auch nur etwa 50 Kalorien und ganze 11 Gramm Eiweiß.Wer die Protein-Wolke aber mit Zucker, Süßungsmitteln oder verschiedenen Topping ergänzt, nimmt natürlich automatisch weitere Kalorien in Kauf.Für eine Portion von 100 Gramm benötigt man etwa drei Eier.Zuerst das Eiklar vom Dotter trennen. Das Eiklar dann mit einem Handmixer steif schlagen, bis ein fluffiger, fester Eischnee entstanden ist.Um herauszufinden, ob das Eiklar die perfekte Konsistenz hat, kann man einfach die Schüssel nach dem Mixen über Kopf halten – löst sich der Protein-Fluff nicht, ist er perfekt.Jetzt kann es mit süßen Zutaten wie Honig, Dattelsirup, frischen Früchten, geriebenen Nüssen oder auch Zimt verfeinert werden. Und auch als Topping macht sich der Schaum super und verleiht zum Beispiel Smoothie Bowls eine extra Portion Eiweiß.Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wer es übrigens lieber herzhaft mag und auf Kalorien, die durch süße Zutaten leider anfallen, verzichten möchte, kann auch auf Salz und Pfeffer zurückgreifen.Um nichts zu verschwenden, kann man das übrig gebliebene Eigelb zum Beispiel für Rührei oder ein leckeres Omelett mit Gemüse verwenden.Der fluffige Snack ist ohne Zweifel eine Proteinbombe, fördert den Muskelaufbau und kann dich beim Abnehmen unterstützen. Mehr Muskelmasse bedeutet zudem definierte Körperpartien sowie einen erhöhten Grundumsatz. Denn auch im Ruhezustand verbrennen Muskeln Kalorien.Außerdem sollte laut Gesundheitsexperten ein Erwachsener pro Kilo Körpergewicht jeden Tag etwa 0,8 Gramm Proteine zu sich nehmen – die fluffige Eiweißmasse passt also perfekt.Vorsicht ist aber dennoch geboten, denn rohe Eier können Keime wie Salmonellen enthalten. Deshalb sollte bei der Zubereitung auf möglichst frische und unbeschädigte Eier, die durchgehend gekühlt wurden, zurückgegriffen werden.Wer ein angeschlagenes Immunsystem hat, etwa durch chronische Krankheiten, sollte ebenso wie Kinder und ältere Menschen jedoch darauf verzichten, rohe Eier zu essen.