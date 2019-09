Eklige Kondom-Attacke auf DSDS-Sieger

Er ist Dieter Bohlens Superstar 2019, doch auch das schützt nicht vor fiesen Streichen. Davin Herbrüggens Auto wurde "verziert".

Davin Herbrüggen gewann in diesem Jahr die RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar", muss sich aber nun mit einer Ekel-Attacke befassen.Am vergangenen Wochenende fiel der Sänger einer Autobeschmutzungs-Attacke zum Opfer: Sein Opel Grandland X wurde mit vermeintlich benutzten Kondomen "verziert".Statt sich von der absurden Aktion einschüchtern zu lassen, ging der Sänger jedoch in die Offensive und startete in seiner Instagram-Story einen Aufruf: "Entweder ihr stellt euch selber und das Ganze wird noch ein bisschen strafmildernd für euch ausgehen oder wir werden bald mit Polizei bei euch vor der Haustür stehen und mal ordentlich bei euch klingeln."Ob sich die Gummi-Gauner stellen werden?