Elefant stört Rendi-Wagners Sommergespräch

Die SPÖ-Chefin debütierte am Montag im ORF-Sommergespräch. Ihr Interview wurde immer wieder von einem überraschenden Gast gestört.

Am Montagabend waren alle Augen und Ohren auf die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gerichtet. Besonders nach der Aussage der Schauspielerin Christiane Hörbiger in ihrem Wut-Video, in dem sie Rendi-Wagner als "vollkommen verblödet" bezeichnet, war man auf die Reaktion gespannt.Auch spannend: Die Frage nach den möglichen Koalitionen nach der Wahl. Die Ohren der Zuseher waren wohl besonders gespitzt. Doch ein Geräusch übertönte die Ausführungen der SPÖ-Chefin. Denn im Hintergrund trötete plötzlich ein Elefant und störte damit das Interview. Bei dem einmaligen Tröten blieb es nicht. Immer wieder ließ der Elefant von sich hören.Ob es sich dabei um ein echtes Tier handelte oder um einen Handy-Klingelton, darüber rätselte auch das Netz. Das Studio 2, in dem die Sommergespräche aufgenommen werden, ist knapp vier Kilometer vom Tierpark Schönbrunn entfernt. Ob sich das Elefantenmädchen Kibali meldete?(slo)