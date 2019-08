Elefant zog ORF-Talk durch Kakao!

Den großen Auftritt versteht Alexander Wacker (42) meisterhaft, jetzt wurde es sogar elefantös: Der Wiener fährt seit Monaten mit einem lebensgroßen Dickhäuter aus Polyester durch die Stadt.

"Kein politisches Statement"

Mit Polyester-Dickhäuter will er auf seinen Energy-Kakao "Kambaku" aufmerksam machen. Montagabend unterbrach der Erfinder des ersten Power-Schokodrinks mit Koffein durch drei Mal lautes Elefantentröten das ORF-Sommergespräch mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner."Das war kein politisches Statement, sondern eine Guerilla-Marketing-Aktion", erklärt der findige Getränke-Hersteller. Mit einem großen Lautsprecher, unter dem im Vorjahr noch Conchita Wurst beim Life Ball tanzte, beschallte Wacker das Live-Interview aus nächster Nähe.Misstöne gab es in der SPÖ deshalb nicht. Pamela Rendi-Wagner nahm's mit Humor: "Komisch, ich dachte mir, die Elefantenrunde ist erst in ein paar Wochen." ORF-Mann Tobias Pötzelsberger plädiert indes auf Unterlassung."Er rief an und bat uns, beim Talk mit Sebastian Kurz nächste Woche nicht mit tierischen Lauten aufzufallen", verrät Wacker. "Elefanten wird es jedenfalls nicht noch mal geben."