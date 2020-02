Eltern können ihre Kinder jetzt auf TikTok fernsteuern

Die Social Media-App Tik Tok hat eine neue Funktion eingeführt, mit der Eltern steuern können, was ihre Teenager sehen.

Reihe von Sicherheitsmaßnahmen

TikTok plant neue StreamingApp

Laut der Video-Sharing-Plattform verbindet der neue Familiensicherheitsmodus das TikTok-Konto eines Elternteils mit dem seines Kindes. Damit können die Eltern (fern)steuern, wie lange der Nachwuchs in der App verbringt, Direktnachrichten unterbrechen und Inhalte einschränken, die in ihrem Feed angezeigt werden.Tiktok, das dem chinesischen Tech-Riesen Bytedance gehört, hat in den letzten Monaten eine Reihe neuer Sicherheitsmaßnahmen vorgestellt, die Bedenken hinsichtlich schädlicher Inhalte auf seiner Plattform, Cyber-Lücken und möglicher Zensur durch Peking enthalten."Als Teil unseres kontinuierlichen Engagements, Benutzern Funktionen und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um die bestmögliche Erfahrung mit TikTok zu erzielen, kündigen wir den Familiensicherheitsmodus an, eine neue Funktion, mit der Eltern und Erziehungsberechtigte ihre Teenager bei TikTok schützen können", so Cormac Keenan, der Sicherheitsbeauftragte von TikTok in Europa.Darüber hinaus hat TikTok seine Funktion zur Bildschirmzeitverwaltung in den Feed verschoben, sodass Benutzer Eingabeaufforderungen sehen, die sie dazu ermutigen, sich etwas Zeit für die App zu nehmen. Keenan sagt, diese würden "unsere Community daran erinnern, sich der Zeit bewusst zu sein, die sie mit TikTok verbringen, und sie ermutigen, eine Auszeit in Betracht zu ziehen".Tiktok hat in den letzten drei Jahren über 1 Milliarde Nutzer erreicht und ist heute eine der weltweit am häufigsten heruntergeladenen Apps. Geht es nach der "Financial Times", plant Tiktok, einen kuratierten Content-Feed einzurichten, um einen zweckgebundenen Premium-Bereich für Werbetreibende zu schaffen. Außerdem will man eine neue Streaming-App für den Rivalen Spotify starten.