Endlich Zeit für einen richtigen Frühlingsputz

Trübe Fenster, staubige Regale und schmutzige Böden – jetzt, wo viele von uns auch tagsüber zu Hause sind, fällt das ganz besonders ins Auge.

Putzen finden die meisten Menschen langweilig, zeitraubend und anstrengend. Trotzdem ist die Schrubberei halt ab und zu auch nötig. Und das wird niemals deutlicher als jetzt, wo die Frühlingssonne erbarmungslos durch die dreckigen Fensterscheiben auf die staubigen Möbel scheint – und du womöglich auch noch den ganzen Tag zu Hause im Homeoffice verbringst.Aber mit ein bisschen Staubsaugen ist es leider nicht getan. Jetzt geht es darum, mal richtig gründlich "ad Seck" zu gehen. Wann waren deine Vorhänge das letzte Mal in der Wäsche? Was ist mit den Fugen in der Dusche? Setzen die schon bald Pilze an?Der Frühlingsputz steht an – und wegen der Quarantäne haben die meisten von uns endlich mal richtig viel Zeit dafür.Oder vielleicht ist dir einfach so langweilig, dass du schon aus Verzweiflung putzt? So oder so: Wir haben eine Checkliste mit den gängigsten Frühlingsputz-Arbeiten für dich:Klar wäschst du Kissenbezüge, Laken und Bettbezug regelmäßig. Aber was ist mit dem Kissen und der Decke? Je nachdem kannst du diese in der Maschine waschen. Beachte aber unbedingt die Pflegehinweise.Alternativ kannst du den Bettinhalt auch dem Profi zum Reinigen geben. Minimalvariante: Gut ausschütteln und draußen ausgiebig auslüften lassen.Diese wird erst mit dem Staubsauger gründlich abgesaugt. Danach steckst du diesen schmalen Aufsatz aufs Rohr (der Profi nennt das Fugendüse) und fährst damit den Nähten entlang. Dann die Matratze umkehren und alles von vorn.Sie sind echte Staubfänger, also ab damit in die Waschmaschine – sofern es das Material zulässt. Damit du sie danach nicht auch noch bügeln musst, hängst du sie einfach feucht auf.Auch Jalousien und Rollläden werden häufig vernachlässigt. Mit einem Mikrofasertuch ist der Staub schnell weg, bei größerer Verschmutzung hilft ein feuchter Lappen.Auch da erst mal mit dem Staubtuch drüber. An den Stellen, wo man ständig hinlangt, nämlich rund um die Türgriffe, ist es besonders schmutzig. Ein weiches Tuch und Fensterspray eliminieren jegliche Spuren.Im Schlafzimmer, Büro oder Bad sind die Schranktürfronten schnell gereinigt, beispielsweise mit einem feuchten Tuch und Allzweckreiniger. In der Küche musst du mit schwererem Geschütz dahinter: Ein Fettlöser-Spray hilft hier weiter.Fenster putzen. Dazu gibt es nicht viel zu sagen, außer dass das beliebte Zeitungspapier sich wegen der Druckerschwärze wirklich nicht eignet, wenn man weiße Fensterrahmen hat.Brennsprit sorgt zwar für streifenfreie und saubere Fenster, genau wie Essig kann der Alkohol aber Dichtungen angreifen. Also: Sparsam einsetzen.Auch diese brauchen ab und zu eine gründliche Reinigung. Bei der Waschmaschine ist es die Gummidichtung, in der sich viel Schmutz sammelt.Der Tumbler ist voller Fuseln und die Kaffeemaschine ist womöglich verkalkt. Der Kühlschrank sollte auch mal entrümpelt und richtig geputzt werden. Herd und Backofen ebenfalls. Nicht vergessen: Die Flächen unter den Maschinen, sofern man da überhaupt hingelangt.Die Fugen im Bad und vor allem in der Dusche neigen dazu, Schimmel oder Pilze anzusetzen. Mit einem speziellen Fugenreiniger oder Javelwasser wird man die wieder los. Aber Vorsicht: Das Zeug ist aggressiv, also nur bei offenem Fenster verwenden.Auch wenn da jeweils ein Sack drin ist: Irgendwie gelangt trotzdem Dreck in und um den Kübel. Also weg damit.Telefon, Laptop, TV-Fernbedienung usw. werden mit einem weichen Tuch und allenfalls etwas Fensterspray wieder sauber.Auch Pflanzen sind Staubfänger und die Töpfe möglicherweise voller Kalkflecken. Also vorsichtig abwischen und wenn möglich in einen sauberen Topf umtopfen.Wenn du alle Oberflächen abgewischt hast und sich der Frühlingsputz dem Ende neigt, dann sind die Böden dran. Je nach Belag gibt es dafür spezielle Putzmittel (Parkettreiniger) und eine passende Einstellung am Staubsauger. Voilà!Zum Schluss kommen noch die Reinigungsgeräte wie Staubsauger, Kübel oder Putzwedel dran. Und die Putztextilien gibst du in die Waschmaschine. Fertig!