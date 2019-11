Entscheidung heute: Wird die Zukunft Türkis-Grün?

Seit Freitag sind die Sondierungsgespräche beendet. Heute tritt Werner Kogler (Grüne) vor die Presse und spricht darüber, wie es weitergehen könnte.

Drei Mal Grün in Europa

SPÖ, FPÖ und Neos haben sich recht schnell von möglichen Verhandlungen mit der ÖVP entfernt. Übrig blieben nur die Grünen. Die führten zuletzt intensive Gespräche mit den Türkisen. Am Freitag traf man sich zum letzten Mal. Danach hieß es, wolle man sich innerhalb der Parteien beraten.Am Montag möchte die ÖVP bekannt geben, ob es zu Koalitionsgesprächen kommt oder nicht. Bereits einen Tag davor tritt Grünen-Chef Werner Kogler vor die Presse. Um 16 Uhr wird er erklären, ob seine Partei für eine Türkis-Grüne Zukunft bereit wäre.Die Grünen haben bei der Nationalratswahl ein sensationelles Comeback hingelegt. Nach dem man in der Wahl zuvor überraschend aus dem Parlament geflogen ist, konnte man bei den vorgezogenen Wahlen 13,9 Prozent holen. Damit wurde man auch zu der stärksten grünen Partei in Europa, wie sich Kogler bereits am Wahlabend freute.Europaweit sind die Grünen in drei Regierungen vertreten: In Finnland, Luxemburg und Litauen. Ob sich Österreich nun dazugesellen wird, zeigt sich in den nächsten Wochen. Am Sonntag wird zumindest der erste mögliche Schritt gesetzt.