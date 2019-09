Er singt im Auto und eine halbe Million sieht ihm zu

Uwe Baltner ist wohl DAS Phänomen der Stunde. Sogar Superstar Rihanna folgt ihm auf Instagram. Sein Content hat es in sich. Mehr oder weniger.

Anschnallen, weil Uwe gibt in seinem Fiat 500 ordentlich Gas. Und zwar nicht im herkömmlichen Sinne. Uwe liebt es nämlich auf dem Weg zu seiner Arbeit lauthals zu den Songs im Radio mitzusingen. Dabei ist es ihm aber egal, ob er die Töne trifft oder nicht, ob der Text korrekt ist oder ein wenig abgeändert. Hauptsache es macht Spaß.Und offenbar macht sein Hobby nicht nur ihm gute Laune. Der Schwabe filmt sich bei seiner Karaoke-Einlage und postet die Videos davon auf Instagram.Zu Beginn haben lediglich seine Freunde und Bekannte die Clips gesehen. Doch mit der Zeit wuchs seine Fangemeinde stetig. Eine echte Explosion gab es, als der Agenturinhaber einen Song von US-Sänger Chris Brown coverte. Der RnB-Star sah das Video und teilte es in seiner Story. Mehr noch: Er kommentierte den Clip und markierte Rapper Drake. Und auch der reagierte auch die schräge Gesangseinlage.Innerhalb kürzester Zeit abonnierten über 100.000 Menschen das Profil von Uwe. Mittlerweile hat der Deutsche über 500.000 Follower. Unter ihnen auch Popstar Rihanna oder der österreichische Rapper Yung Hurn.Beinahe täglich postet der Schwabe ein Video von sich beim Auto-Karaoke. Die Zuschauerzahlen wachsen stetig. Keine Kontroversen. Keine Provokationen. Nur gute Laune. Auch so kann sich einen Namen machen.