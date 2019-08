SPÖ will bis zu 35 Prozent Steuer auf Millionenerbe

Die SPÖ legt im Wahlkampf ihre Pläne für eine "Millionärssteuer" vor. Diese soll erst ab einem Erbe im Wert von mehr als einer Million Euro fällig werden.

Ende 2018 meinte Pamelia Rendi-Wagner, kurz nach ihrer Wahl zur Parteichefin, dass eine Vermögen- und Erbschaftssteuer nicht aktuell sei. Jetzt scheint das Thema im Nationalratswahlkampf konkreter zu werden.Wie Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda am Dienstag in der "Presse" erklärte, soll bei Erbschaften ab zehn Millionen Euro der Steuersatz 35 Prozent betragen.Vermögen bis zu einer Million Euro sollen laut SPÖ beim Erbe steuerfrei bleiben. Zwischen einer und zehn Mio. Euro wäre nach den Vorstellungen der Sozialdemokraten eine Steuer in Höhe von 25 Prozent fällig.Diese Vermögenssteuer würde laut Drozda jährlich etwa 1,5 Mrd. Euro bringen, die Erbschaftssteuer zusätzlich 500 Mio. Euro. Damit ließe sich die Steuerbefreiung für Einkommen bis zu 1.700 Euro finanzieren.Noch zu Lebzeiten müssten „Reiche und sehr Reiche" ab einem Vermögen von einer Million Euro nach den Plänen der SPÖ eine jährliche Abgabe beisteuern. (red)