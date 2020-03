22.03.2020 9:58 Familien dürfen sich wegen Corona nicht sehen

Erdbeben in Kroatien: Dramatische Szenen spielen sich derzeit ab: Augenzeugen in Zagreb berichten gegenüber "Heute", wie die Lage ist: Menschen sitzen in Pyjamas in ihren Autos, dürfen niemanden sehen oder besuchen - wegen der Corona-Krise.