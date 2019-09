Erde in Gefahr? Schwarze Löcher auf Kollisionskurs

Es ist ein Naturspektakel, das so noch nie beobachtet wurde! Gleich drei Schwarze Löcher drohen zusammenzustoßen. Droht der Erde nun Gefahr?

Im Fachmagazin "The Astrophysical Journal" haben Astronomen eine unglaubliche Entdeckung veröffentlicht. Demnach befinden sich drei Schwarze Löcher auf Kollisionskurs.Bei den Objekten handelt es sich um drei Galaxien, die im Zentrum jeweils ein Schwarzes Loch besitzen. Die Kollision der Schwarzen Löcher wird dabei etwa eine Milliarde Lichtjahre von der Erde entfernt passieren.Doch hat der Zusammenstoß auch Auswirkungen für die Erde oder geht er spurlos an unserem Heimatplaneten vorbei? Laut einem Bericht der Wissenschaftsseite futurzone.de besteht kein Grund zur Panik.Demnach würde eine Kollision in einer solchen Entfernung keine Gefahr für die Erde bedeuten. Eine gigantische Explosion wird es übrigens auch nicht geben.Stattdessen werden die Objekte miteinander verschmelzen, wodurch jede Menge Gas und Staub entsteht. Zu einer Detonation kommt es aber nicht.Die Wissenschafter wollen die drei Galaxien nun näher untersuchen und die Schwarzen Löcher noch genauer unter die Lupe nehmen.