Erfrischende Sommer-Packages von Mautner Markhof zu gewinnen

Mit den warmen Temperaturen kommen auch die Mautner Markhof Sommersirupe wieder zurück in die Regale. Die köstlichen Sorten Limette Zitrone, Mango und Hugolunder® bringen erfrischende Abwechslung für die heißen Sommertage. Ab sofort sind die drei beliebten Sorten wieder erhältlich.Seit dem Vorjahr erfreut sich der exotische Mango Sirup großer Beliebtheit und ist aus dem Sommersortiment nicht mehr wegzudenken. Die Sorte Mango überzeugt mit fruchtig-tropischem Geschmack und kann als Durstlöscher für zwischendurch genossen werden. Auch zum Verfeinern von leckeren Cocktails eignet sich der fruchtige Mango Sirup optimal.Der erfrischende Hugo-Cocktail hat sich in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten Sommergetränke entwickelt. Mittlerweile gibt es unzählige Varianten und Rezepte, wie man den Hugo zubereiten kann. Der Mautner Markhof Hugolunder® kann als Basis für alle Hugo-Drinks verwendet werden und ist der Garant dafür, dass auch der Geschmack perfekt getroffen wird.Alle drei Mautner Markhof Sommersirupe sind frei von Farb- und Konservierungsstoffen und in der praktischen 0,7l Flasche erhältlich.