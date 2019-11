Erneut 5 mangelhafte Lkw aus dem Verkehr gezogen

Bereits vor einigen Tagen führte die Polizei Schwerpunktkontrollen bei Lkw in Wien durch. Nun mussten die Beamten erneut fünf Taferl abnehmen.

Erneute Schwerpunktkontrolle von potenziell gefährlichen Lkw in Wien. Erst vor wenigen Tagen, zogen Beamte der Landesverkehrsabteilung drei defekte Lkw aus dem Verkehr . In der Nacht auf Dienstag kam es neuerlich zu derartigen Kontrollen. Dieses Mal nahmen die Beamten bei fünf Lkw das Kennzeichen und den Zulassungsschein ab. Die Ursache für diese Maßnahme waren in einem Fall etwa defekte Bremsen.Darüber hinaus untersagten die Beamten bei einer Kontrolle einem überbreiten Sondertransport die Weiterfahrt. Der Lenker hatte diverse Bescheidauflagen, wie etwa die Organisation einer adäquaten Transportbegleitung und das Fahren zu verkehrsarmen Zeiten, nicht eingehalten. Im Zuge der gesamten Aktion legten die Beamten der Landesverkehrsabteilung insgesamt 111 Anzeigen wegen verkehrsrechtlicher Übertretungen.