Lkw mit schweren Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Im Zuge von Kontrollen im Schwerverkehr, zog die Wiener Polizei drei Lkw, die schwere Mängel vorwiesen, aus dem Verkehr.

Am Mittwoch führte die Wiener Polizei mehrer Kontrollen im Schwerverkehr durch. Dabei mussten insgesamt drei Lkw auf Grund von schweren technischen Mängeln aus dem Verkehr gezogen werden. Insgesamt wurden 22 Schwerfahrzeuge kontrolliert, die Beamten erstatteten 112 Anzeigen.Bei einem Lastkraftwagen stellten die Beamten fest, dass offensichtlich aufgrund des starken Ölverlustes eine provisorische, offene Ölwanne aus Kunststoff montiert wurde. In einem weiteren Fall stoppten die Beamten einen Betonmischer, der so viel Beton geladen hatte, dass sich das Fahrzeug beim Drehen der Trommel sehr stark seitlich neigte.Für einen drittes Fahrzeug war nach der Kontrolle ebenfalls Endstation. Ein Pritschenfahrzeug mit Holz und Baumaschinen war derart überladen, dass die erlaubte Tragfähigkeit der Reifen bei weitem überschritten war und ein sicherer Transport nicht mehr gegeben war. Bei allen drei Fahrzeugen mussten die Kennzeichen wegen Gefahr im Verzug abgenommen werden. Sonstige Beanstandungen betrafen u.a. Überladung oder die Nichteinhaltung von Ruhezeiten.