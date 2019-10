Nordkorea testete erneut Raketen

Nordkorea testete vermutlich erneut zwei Raketen. Die Geschosse stürzten zwischen Japan und Korea ins Meer. Es soll sich um ballistische Raketen handeln.

Kim schrieb Brief

Offenbar hat Nordkorea erneut Raketentests durchgeführt. Das berichtet das das südkoreanische Militär. Demzufolge wurden zwei zunächst nicht identifizierte Projektile in Richtung offenes Meer abgefeuert. Die Geschosse seien von der Provinz Süd-Pyongan gestartet worden.Nicht bestätigt ist allerdings um was für Raketen es sich bei den abgefeuerten Projektilen gehandelt hat. Das japanische Verteidigungsministerium vermutet, dass es ballistische Raketen gehandelt waren, die getestet wurden. Ein solcher Test wäre dem von Diktator Kim Jong-un regierten Land allerdings mittels UNO-Resolution untersagt.Feststeht jedenfalls, dass die Raketen außerhalb der sogenannten Exklusiven Wirtschaftszone Japan ins Meer stürzten. Das bestätigte die japanische Küstenwache. Bereits im August testete Nordkorea "nicht identifizierte Geschosse" Für Aufsehen sorgte am Donnerstag allerdings noch eine Nachricht aus Nordkorea. In einem Brief an den südkoreanischen Ministerpräsidenten Moon Jae-in soll Kim Jong-un sein "tiefes Mitgefühl" über den Tod von Moons Mutter geäußert haben. Ob es in dem Schreiben auch um sonstige innerkoreanische Angelegenheiten gegangen ist, ist nicht überliefert.