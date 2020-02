Erste Fotos vom neuen Kia Sorento

Am Genfer Autosalon wird der neue Kia Sorento seine Weltpremiere feiern, erste Fotos gibt es schon jetzt.

Der Sorento ist das in Europa größte SUV-Modell von Kia, am Genfer Autosalon feiert die Neuauflage ihre Weltpremiere.Im Vergleich zum Vorgänger wirkt der neue Sorento noch dynamischer. Er gefällt mit sehr markanten Linien und scharfen Kanten.Die bullige Frontpartie mit LED-Scheinwerfern kann ebenso überzeugen wie das Heck mit den senkrechten Leuchteinheiten.Im Innenraum wirkt der neue Sorento noch luxuriöser als bisher, zudem gibt es neben dem 10,25" Touchscreen auch einen 12,3" großen Digitaltacho.Erstmals soll der neue Sorento auch mit Plug-in-Hybrid-Antrieb erhältlich sein, genauere Details wird es bei der Premiere in Genf geben.Stefan Gruber, autoguru.at