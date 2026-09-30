i Christa Pike durch die Giftspritze hingerichtet werden. (Archivbild 2): Sie soll Tennessee Department of Correction/ap Grausamer Mord in den USA Erste Hinrichtung einer Frau in Tennessee seit 1819 In Tennessee soll heute erstmals seit über 200 Jahren eine Frau hingerichtet werden. Die 50-Jährige wurde wegen eines brutalen Mordes verurteilt. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 11:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Mittwoch (30. September) steht im US-Bundesstaat Tennessee eine historische Hinrichtung bevor: Die 50-jährige Christa Pike soll als erste Frau seit 1819 durch die Giftspritze hingerichtet werden. Pike war 1996 wegen Mordes verurteilt worden.

Gemeinsam mit zwei weiteren Jugendlichen hatte sie 1995 ein 19-jähriges Mädchen in einem abgelegenen Gebiet bei Knoxville getötet, nachdem das Opfer vorher gefoltert worden war.

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Laut Berichten wurde dem Opfer unter anderem ein Pentagramm in die Brust geritzt, ein Symbol des Satanismus.

Wie t-online unter Berufung auf die New York Times berichtet, wurde nur Pike, damals 18 Jahre alt, zum Tode verurteilt. Ihr damaliger Freund erhielt eine lebenslange Haftstrafe.

Organisationen fordern Stopp der Hinrichtung

Mehrere Organisationen, darunter Amnesty International und Experten der Vereinten Nationen, setzen sich gegen die Vollstreckung ein.

Sie verweisen darauf, dass Pike in ihrer Kindheit schwere Misshandlungen und Vernachlässigung erlebt habe. Pike selbst sagte der New York Times: "Ich gehe diese Hinrichtung jeden Tag in meinem Herzen durch."

Derzeit ist Pike die einzige Frau im Todestrakt von Tennessee. In den USA befinden sich rund zwei Prozent der Todeskandidaten im Todestrakt.

Seit 1976 wurden landesweit 18 Frauen hingerichtet, was etwa ein Prozent aller vollstreckten Todesurteile entspricht.

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Todesstrafe in den USA weiterhin umstritten

Im laufenden Jahr wurden bis zum 24. September landesweit 28 Straftäter hingerichtet. Die Todesstrafe ist in über 25 der 50 Bundesstaaten erlaubt, wird aber vielerorts nicht mehr vollstreckt.

Laut einer Umfrage des Pew Research Center befürworten 66 Prozent der US-Erwachsenen die Todesstrafe für verurteilte Mörder.