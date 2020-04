Erste Schwerpunkt-Tests da: Nur wenige Infizierte

Die Regierung hat ihre Schwerpunkt-Tests bei besonders gefährdeten Gruppen gestartet. Die Ergebnisse sind erfreulich, es gibt nur wenige Infizierte.

Auch das hat Gesundheitsminister im Rahmen seiner Pressekonferenz am Donnerstag verraten: Die ersten Schwerpunkt-Tests der Regierung sind durch - und bieten ein gutes Ergebnis.Die Idee war, bei Berufsgruppen mit besonderem Ansteckungsrisiko vermehrt Tests durchzuführen. Die ersten Stichproben aus Pflegeheimen, Krankenhäusern und Supermärkten sind nun ausgewertet.1.200 Tests wurden insgesamt durchgeführt, nur wenige waren positiv. In vier Pflegeheimen wurden 365 Proben genommen, nur drei (0,8 Prozent) hatten das Virus in sich. Drei Krankenhäuser wurden mit 444 Proben begutachtet, auch hier waren drei positive Tests dabei (0,7 Prozent).Außerdem wurde in mehreren Supermärkten (organisiert von den Handelsketten) getestet. Bisher waren alle 352 entnommenen Proben negativ.