Erste SPÖ-Bürgermeisterin tritt aus Partei aus

Claudia Weber wurde 2011 zur ersten SPÖ-Bürgermeisterin der Marktgemeinde Matzen-Raggendorf gewählt. Knapp neun Jahre danach ist sie nun aus der Ortspartei ausgetreten.

Groß war die Freude innerhalb der SPÖ im Jahr 2011 als man das traditionell schwarze Matzen-Raggendorf (Bezirk Gänserndorf) rot färben konnte. Claudia Weber wurde zur Bürgermeisterin gewählt, war somit die erste sozialdemokratische Ortschefin der Marktgemeinde. 2015 wurde sie wiedergewählt, bei den kommenden Nationalratswahlen wird Weber aber nicht mehr für die SPÖ Matzen kandidieren. Sie gab am Montag ihren Parteiaustritt bekannt.Querschüsse und Konflikte innerhalb der Partei seien der Grund für den Austritt gewesen. Gegenüber dem ORF NÖ erklärt sie, sie habe "kein Zukunftsszenario mit einigen Parteimitgliedern und Gemeinderäten" mehr gesehen. Mit ihr traten auch vier ihrer Gemeinderäte aus der Partei aus. Es gehe dabei allerdings nicht um einen Austritt aus der Landespartei, sondern lediglich der Ortspartei.Aus der Politik zurückziehen will sich Weber aber nicht. Einerseits will sie Bürgermeisterin bleiben, andererseits auch bei den kommenden Gemeinderatswahlen mit einer eigenen Liste antreten. Außerdem räumte Weber auch mit Gerüchten auf, dass sie nach einem Schädelbruch nicht mehr richtig arbeiten könne. Sie sei bereits seit Monaten wieder voll im Dienst.