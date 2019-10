Erstes Medikament gegen Herzinfarkt entwickelt

Herzerkrankungen sind die häufigste Todesursache in Österreich. Die wohl am meist gefürchtete Krankheit ist der Herzinfarkt. Nun könnte ein Durchbruch gelungen sein.

Gelang Forschern nun ein medizinischer Durchbruch?

Herzkreislauferkrankungen sind hierzulande die häufigste Todesursache. Das wohl bekannteste kardiovaskuläre Ereignis ist wohl der Herzinfarkt. Doch dass so viele Menschen – in Deutschland sind es beispielsweise rund 50.000 jährlich – am Herzinfarkt sterben, könnte sich bald ändern.Kanadische Forscher haben nun ein Medikament entwickelt, das zur Behandlung eines Herzinfarkts eingesetzt werden kann. Das Medikament soll in der Lage sein Herzinfarkte zu heilen und gleichzeitig schweren Folgeerkrankungen vorzubeugen.Bislang gibt es für diese Herzkrankheiten keine Heilungsmöglichkeiten. Versuche an Mäusen zeigten bereits, dass die Nager mithilfe des neuen Medikaments Herzinfarkte ohne bleibende Schäden überleben konnten. Wenn du wissen willst, was die Studienleiterin Professor Tami Martino zu der Entdeckung sagt, klicke auf das Video oben.