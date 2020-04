Erstmals Rückgang an Corona-Erkrankten in NÖ

Zahlen, die Grund zum vorsichtigen Optimismus geben: Laut Landessanitätsdienst waren heute 1.384 Niederösterreicher erkrankt, gestern waren es 1.397.

Kein Grund zum Abheben, aber immer Licht am Ende des Tunnels: Laut Landessanitätsdienst NÖ laborierten heute 1.384 Niederösterreicher an COVID-a19. Gestern waren es noch 1.397 ().Denn mittlerweile gelten schcon 448 Niederösterreicher als genesen, alleine von gestern auf heute waren 45 Niederösterreicher beschwerdefrei. "Auch der Zuwachs der Neuerkrankungen von gestern auf heute von (nur) zwei Prozent gibt Anlass zur Hoffnung. Dennoch starben in NÖ wieder drei Menschen, die COVID-19 positiv waren ( "Heute" berichtete ), alle drei (81, 89, 92) hatten Grunderkrankungen (Der zuständige Landesrat und Landesvize Stephan Pernkopf freut sich über die Entwicklung, mahnt aber gleichzeitig: "Die Maßnahmen wirken, aber die Lage ist und bleibt ernst. Wir müssen weiter entschlossen handeln."