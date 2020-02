Escobars Firma bringt Falthandy auf den Markt

"Mit Koks-Verkaufen habe ich Milliarden verdient. Jetzt will ich Apple zerstören", sagt der Bruder des Drogenbarons Pablo Escobar. Er will nun Handys verkaufen. Doch die Sache hat einen Haken.

Roberto de Jesús Escobar Gaviria ist der Bruder des einstigen kolumbianischen Drogenbarons Pablo Escobar. Er ist auch der Gründer von Escobar Inc., einer Firma, die die Markenrechte an Escobars Namen hält – und nun im Tech-Geschäft mitmischen will.Roberto Escobar schießt dabei gern lautstark gegen die Konkurrenz. "Mit dem Verkauf von Kokain habe ich Milliarden verdient, nun werde ich mit meinem Handy Apple und Samsung zerstören", so der Titel eines Buches, das der 71-Jährige verfasst hat. Auch wolle er Apple verklagen, da die Firma "überteuerte Telefone an die Kunden verkaufe".Escobar Inc. stellte 2019 sein erstes faltbares Handy, das Fold 1, vor. Dank des speziellen Bildschirms sei es unzerstörbar, ließ CEO Olof Gustafsson gegenüber "CNN" verlauten. Roberto Escobar selbst pries es als "bestes Smartphone der Welt" an.Mittlerweile ist das Fold 1 schon wieder Schnee von gestern. Der Hersteller will bereits den Nachfolger Fold 2 auf den Markt bringen, nur knapp drei Monate nach der letzten Präsentation. Er ist – wie schon der Vorgänger – goldfarben.Das Gerät sieht aus wie ein Klon des Galaxy Fold von Samsung. Der Unterschied: Es kostet rund 1.700 Euro weniger. Soll man bei diesem Angebot also sofort zuschlagen? "Finger weg", rät der Tech-Blog "Bgr.com". "Kein gutes Zeug" oder "großer Betrug", so lautet das Fazit von anderen Seiten.Zahlreiche Käufer von Escobars erstem Falthandy haben das Handy bis heute nicht erhalten. Dazu zählt auch der Youtuber Marques Brownlee. "Das Fold 1 bestellt, aber nicht erhalten. Das Fold 2 bestellt, aber nicht erhalten. Wertung 0/10 – ich kann es nicht empfehlen", schreibt der Tech-Youtuber auf Twitter.Andere Youtuber konnten das Fold 2 allerdings schon testen. "Es ist eine gute Kopie des Galaxy Fold von Samsung. Ich weiß nicht, wie das möglich ist zu diesem Preis", sagt Lewis Hilsenteger von Unbox Therapy. Laut Escobar Inc. werden Restbestände gekauft, um die Preise tief zu halten.Ist es also doch ein Schnäppchen? Die Experten der Tech-Website "Androidauthority.com" raten vom Kauf ab: "Dies ist mit ziemlicher Sicherheit ein Betrug", so ihr Fazit.