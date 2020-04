Eskimo sagt von Herzen DANKE: Gratis-Eis für Alltagshelden

Während der Coronakrise bleiben die Österreicherinnen und Österreicher daheim, bis auf die Menschen, die unermüdlich im Einsatz und für andere da sind. Diesen Menschen sagt Eskimo nun DANKE und beschenkt sie mit einem Gratis-Eis! (Entgeltliche Einschaltung)

Draußen scheint die Sonne, die Temperaturen steigen und doch ist dieser Frühling anders. Österreich muss zu Hause bleiben. Bis auf die Menschen, die trotz Corona-Krise unermüdlich im Einsatz und für andere da sind. Eskimo sagt jetzt Danke an alle Alltagshelden und Alltagsheldinnen und will den zahlreichen Helfern und Helferinnen mit Gratis-Eis ein Lächeln schenken.Viele arbeiten für uns alle in vorderster Reihe, ob in den Spitälern, Pflegeheimen, an den Kassen, bei den Feuerwehren und Rettungsdiensten, bei der Polizei, in Kindergärten oder in Logistikunternehmen, sowie an vielen anderen Orten mehr, davon zahlreiche auch im Verborgenen. Eskimo will all diesen Menschen von Herzen Danke sagen. Deshalb können sich Alltagshelden und -heldinnen bis 30. April 2020 über die Websitebei der Marke melden, um Gratis-Eis für sich und ihre Kollegen und Kolleginnen zu erhalten.Darüber hinaus kann jede/r ihr/sein persönliches Heldenteam nominieren und sich damit für deren tägliche Arbeit für die Gesellschaft bedanken. Ganz nach dem Motto#bettertogether. Anfang Mai wählt Eskimo 50 Heldenteams in ganz Österreich aus, die mit einer Truhe Eis beschenkt werden – voll gefüllt mit Eskimo-Köstlichenkeiten, u.a. mit dem Happy Rainbow und der neuen Twinna. Die Lieferung der vollen Eskimo-Truhe erfolgt natürlich kontaktlos."Es ist uns ein Herzensanliegen, den Menschen, die unsere Gesellschaft am Laufen halten, einen kleinen Moment der Freude zu bereiten. Als Dankeschön, dass sie für uns alle da sind", so Christiane Haasis, Vice President Refreshment Ice Cream & Tea DACH. "Denn eines wird gerade sehr deutlich: Wir können das schaffen – aber nur zusammen."Die Aktion reiht sich ein in ein Unterstützungspaket des Mutterunternehmens Unilever. Das Unternehmen stellt 100 Millionen Euro für globale und lokale Bemühungen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie bereit. Die Spende soll helfen, das Leben und die Lebensgrundlage von Mitarbeitenden, Verbrauchern, Gemeinden, Handelspartnern und Lieferanten vor den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu schützen.In Deutschland, Österreich und der Schweiz spendet das Unternehmen zudem kurzfristig und unbürokratisch Produkte im Wert von zunächst zwei Millionen Euro (Verkaufswert). So erhalten Hilfsorganisationen wie die Tafeln und Angestellte medizinischer Einrichtungen neben Eis auch Körperpflegeprodukte, Lebensmittel und Haushaltsreiniger. Weitere Hilfsmaßnahmen sind bereits in Planung.Alle Informationen zur Aktion unter:Informationen zu Eskimo finden Sie aufInformationen zu Unilever finden Sie auf