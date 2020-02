Essig-Detox: Jetzt geben wir den Kilos Saures

Die Krapfen sitzen noch hartnäckig an der Hüfte – jetzt müssen wir nach dem intensiven Schlemmen sprichwörtlich in den sauren Apfel beißen.

Ein neuer, spezieller Bio-Apfelessig von Mautner Markhof soll beim Detox helfen. Dadurch sollen auch überflüssige Kilos purzeln.Beim-Test hielten wir uns an die Tipps von Ernährungsberaterin Ursula Vybiral (Easy Eating): Vor jeder Mahlzeit ein Stamperl Apfelessig in einem Glas Wasser auflösen oder pur trinken. "Das kann Heißhunger vermindern und den Appetit zügeln, und es fördert die Verdauung."Die starke Säure lässt erst auch keinen Gedanken an Essen zu. Man muss mit reichlich Wasser nachspülen. Nach ein paar Tagen gewöhnt man sich daran und empfindet den Salatsaucen-Shot beinahe als wohltuend."Der Apfelessig soll auf keinen Fall eine Mahlzeit ersetzen", warnt die Expertin. Wiewohl er Cholesterin, Blutdruck und Gewicht senken soll, setzt Vybiral beim Detox dennoch auf basische Kost.Das gar nicht sooo bittere Ergebnis: Ein Kilo in einer Woche ist unten. Da geht vielleicht noch mehr.