EU-Abgeordneter droht Flüchtlingen mit dem Tod

Die Türkei ließ Zehntausende Flüchtlinge bis zur griechischen Grenze vor. Der polnische Europa-Abgeordnete Dominik Tarczynski warnt via Twitter-Video: "Kommt nicht an unsere Grenzen."

Das türkische Innenministerium berichtete, man habe in der Provinz Edirne bis Sonntagvormittag 76.538 Flüchtlinge die Grenze Richtung EU passieren lassen. Sie befinden sich im Niemandsland, nachdem Griechenland seine Grenzposten dichtgemacht und nach Angriffen der Flüchtlinge Tränengas eingesetzt hat.9.600 Menschen seien an der Einreise gehindert, 73 illegale Einwanderer festgenommen worden, so die Polizei. Allerdings widerspricht man den türkischen Zahlen; es seien deutlich weniger Menschen vor Ort. Auch die UNO spricht von "nur" 13.000.Dominik Tarczynski, Europaabgeordneter der polnischen Regierungspartei PiS, stellte als Reaktion ein Video online, in dem er "allen Illegalen" droht: "Wenn ihr nicht zurückgewiesen, nicht festgenommen, nicht erschossen werden wollt, dann kommt nicht an unsere Grenzen. Dann seid ihr sicher." Und: "Es ist nicht unsere Polizei, die zu euch kommt. […] Ihr seid es, die versucht haben, das Gesetz in unserem Land zu brechen."