EU will Chemieeinsatz auf Äckern halbieren

Die gute Nachricht: Die neue EU-Kommission von Ursula von der Leyen will Europas Landwirtschaft verstärkt auf Öko und Klimaschutz ausrichten. Allerdings soll Gentechnik gefördert werden.

Neue Gentechniken

Um dieses Ziel zu erreichen soll der Chemieeinsatz bis 2030 um 50 Prozent reduziert werden. Auch die Düngemittel-Nutzung soll kräftig eingeschränkt werden. Das sieht laut deutschen Zeitungsberichten die neue EU-Agrarstrategie vor, die die Kommissionschefin am Mittwoch in Grundzügen vorstellen will.Wohl für viele ein Ärgernis: Gleichzeitig möchte die Kommission die Verwendung neuer Gentechniken bei Pflanzen fördern. Damit sollen etwa in der Nahrungsmittelproduktion Folgen des Klimawandels ausgeglichen werden.