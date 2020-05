Ex-Außenministerin schreibt jetzt für Putin-Sender

Ex-Außenministerin Karin Kneissl hat einen neuen Job. Sie schreibt nun Kommentare für den russischen Staatssender RT, vormals Russia Today.

Die frühere österreichische Außenministerin Karin Kneissl (parteilos, aber damals auf FPÖ-Ticket) hat ein neues jorunalistisches Engagement. Sie schreibt künftig Gast-Kolumnen beim russischen Staatsmedium RT (vormals Russia Today).RT-Chefin Margarita Simonjan kündigte in ihrem Twitter-Account an, dass Kneissl ab sofort "Kolumnen" für RT schreiben würde. Kneissl sei jene Ex-Außenministerin, "auf deren Hochzeit Putin tanzte", erinnerte Simonjan das Twitter-Publikum.Kneissl erklärte auf Anfrage der "Presse", sie werde "Gastkommentare anbieten, wie es sich thematisch ergibt". Angesprochen auf ihre Motivation zur Zusammenarbeit mit RT sagte Kneissl, sie habe auch für andere Staatsmedien schon Kommentare verfasst. Sie sehe ihre Rolle darin, analytische Standpunkte anzubieten.In ihrer Amtszeit setzte der Kreml auf privaten und beruflichen Kontakt zu der Diplomatin. Kneissl ist in russischen Regierungskreisen offenbar nach wie vor beliebt.