Ex-Herrl ließ Jaimi draußen frieren, so gut hat er's jetzt

Ein trauriges Leben führte Chihuahua Jaimi, abgemagert landete er schließlich im Tierheim. Über einen "Heute"-Artikel fand er zu seiner neuen Familie – und entwickelte sich prächtig.

Erst rund ein Jahr war Jaimi alt, als er im Winter 2017 bitterlich frierend und völlig abgemagert auf der Straße zitterte. Als eine Passantin den Besitzer auf das arme Hündchen ansprach und fragte, warum er dem Chihuahua denn nicht zumindest ein Mäntelchen kaufen könne, gab der den Hund gleich freiwillig ab.Jaimi landete im Wienerwaldtierheim, die Pfleger des Tierheims päppelten ihn auf, machten sich auf die Suche nach liebevollen neuen Besitzern – "Heute" berichtete , um bei der Vermittlung zu helfen. So landete das Hündchen bei Familie Fischer in Sollenau (Bezirk Wr. Neustadt-Land).Etwas mehr als zwei Jahre später meldete sich Frauchen Ingrid jetzt mit guten Nachrichten bei. Jaimi entwickelte sich toll, führt nun ein Hundeleben, wie es besser kaum sein könnte und darf ein Haus mit Garten sein Reich nennen. "Jaimi hat jetzt auch ein paar Kilo mehr, er sah ja wirklich fürchterlich aus damals", erzählt sie.Und alleine ist Jaimi auch nicht mehr. "Im Vorjahr holte ich Jaimi eine gleichaltrige Partnerin, ebenfalls aus dem Tierhaus. Beide vertragen sich blendend. Diese Hunde danken dir das täglich, dass man sie gerettet hat", berichtet Ingrid von ihrem lieben Familienzuwachs. Wer sich selbst ein Bild machen will: Einfach die Slideshow oben durchklicken.