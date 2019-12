Ex-Landesrätin wurde zu Geldstrafe verurteilt

Elisabeth Kaufmann-Bruckberger wurde heute wegen Steuerhinterziehung zu 30.000 Euro Geldstrafe verurteilt.

Die ehemalige FP- und Team Stronach-Politikerin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger wurde heute am Wr. Neustädter Landesgericht zu 30.000 Euro Geldstrafe wegen Abgabenhinterziehung verurteilt (nicht rechtskräftig).Kaufmann-Bruckberger soll 2008 und 2009 Umsatzsteuer hinterzogen haben und zu wenig Einkommensteuer bezahlt haben. Sie hatte 2015 zugegeben, 2007 fast 700.000 Euro Schmiergeld erhalten zu haben. Rund 665.000 davon soll sie an den 2008 verstorbenen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider (BZÖ) überbracht haben, 35.000 Euro streifte sie für die Botenrolle ein. Die vom 13. November 2019 fortgesetzte Verhandlung ( "Heute" berichtete ) ging somit heute mit einem nicht rechtskräftigen Schuldspruch zu Ende.Auch in der "Seekauf-Causa" läuft noch ein Verfahren gegen die Ex-Landesrätin, beim Prozess in Klagenfurt ist sie als Zeugin beteiligt.